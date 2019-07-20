В Иране стартовало расследование инцидента с задержанием британского танкера

Об этом в субботу заявил журналистам управляющий директор Организации портов и морского судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

По его словам на борту нефтяного танкера находятся 23 моряка, 18 из них граждане Индии, помимо индейцев в экипаж входят граждане России, Латвии и Филиппин.

"Нефтяной танкер, который направлялся в порт Эль-Джубайль в восточной провинции Саудовской Аравии столкнулся с иранским рыболовецким судном", сказал чиновник. "После получения сообщения о том, что танкер нарушил международные законы, и что не реагировал на предупреждения иранских военных, а также отключил приемник автоматической системы распознавания, тот был сопровожден ВМС КСИР до берега Бандар-Аббаса, где будут проведены необходимые проверки", уточнил он.

Он отметил, что все члены экипажа шедшего под британским флагом танкера находятся на борту. "При необходимости и в случае запроса судебных властей их могут допросить по ряду технических аспектов", пояснил он.

19 июля КСИР задержал британский нефтяной танкер Stena lmpero. Инцидент произошел в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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