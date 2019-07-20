Женская сборная Ирана по каратэ завоевала 2 золота на чемпионате Азии

Иранская каратистка Тарават Хаксар в финальном состязании весовой категории до 55 кг. одержала победу над соперницей из Узбекистана и принесла первую золотую медаль сборной Ирана. Второе золото принесла трехкратный чемпион Азии

Хамиде Абасали одержав победу над Софьей Берульцевой из Казахстана в весовой категории +68 кг.

Кроме того, Розита Алипур завоевала серебрённую медаль в весовой категории до 61 кг.

Капитан мужской сборной Ирана Забихолла Пуршиб также завоевал золотую медаль в категории до 84 кг.

16-й чемпионат Азии по каратэ стартовал 19 июля в Ташкенте (Узбекистан) с участием 340 каратистов из 33 страны Азии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409