Иран поставляет стволовые клеточные продукты

По словам директора, проект начался около двух лет назад, и почти 10-11 месяцев назад экспорт продуктов стволовых клеток ускорился.

"От 40 до 50 биомедицинских клеточных продуктов поставляются из Ирана в другие страны, и мы надеемся, что это количество увеличится", сказал он, отметив, что продуктами этой области включают не только стволовые клетки и что их производственные оборудования также очень важно.

"Технология стволовых клеток локализирована в стране, и поэтому мы можем легко перейти к широкому присутствию на международных рынках", - добавил он.

"До 2014 года в этой области было немного предприятий, но с 2018 года статистика увеличилась, и получилась возможность поставки продуктов", - пояснил он.

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