Иранский тренер снова возглавил китайский футбольный клуб

Готби В 1997 году возглавлял лос-анджелесский клуб «Голден Иглз». С 1997 по 1998 работал помощником главного тренера сборной США. В 2000—2002 годах входил в тренерский штаб сборной Южной Кореи, в 2002—2004 годах в южнокорейском клубе «Сувон», в 2004—2005 годах в американском «Лос-Анджелес Гэлакси», в 2004—2007 годах снова входил в тренерский штаб сборной Южной Кореи.

У него в карьере также есть возглавление иранского клуба Персеполис.

При этом он, опубликовав в Twitter "возвращение с любовью и удовольствием, чтобы завершить незаконченную цель", сообщил о своем присутствии в китайском футбольном клубе Shijiazhuang Ever Bright.

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