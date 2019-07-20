Зариф: я встретился с американским сенатором в качестве представителя американского народа

"Конечно, сенаторы и члены Конгресса не являются переговорщиками по ядерной сделке, и эта встреча была только ради общественного мнения. Мы можем вести переговоры только с правительствами", - отметил он.

"Когда я нахожусь в Нью-Йорке, я встречаюсь с членами Конгресса не как посланниками государства, а как представителями американского народа", - добавил Зариф.

После шестидневной поездки в Нью-Йорк Зариф вчера вечером отправился в Каракас для участия в министерской встрече бюро Движения неприсоединения в Каракасе, которое пройдет 20-21 июля.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что сенатору Рэнду Полу разрешили вести переговоры с Ираном для снижения напряженности. Этот сенатор имеет близкие отношения с Трампом.

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