Зариф: присутствие США в любой точке мира вызывает нестабильность

"Сопротивление венесуэльского народа американскому интервенционистскому поведению очень важно для нас и для будущего региона и мира", подчеркнул он.

"Народ Венесуэлы может жить вместе без вмешательства США", - добавил он.

Зариф, отвечая на вопрос журналиста о цели визита в Венесуэлу, и заявления вице-президента США Майка Пенса, заявил, что "Соединенные Штаты повсюду в мире создают нестабильность, как сделал такое в Персидском заливе, на Ближнем Востоке, а также в Латинской Америке."

"В мире нет места, где присутствие США не привело к нестабильности. Присутствие США в любой точке мира вызвало нестабильность, давление на людей, рост радикализации и терроризма", - заключил он.

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