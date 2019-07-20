20 июля 2019 - 11:54
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News Code 83403064
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Зариф: присутствие США в любой точке мира вызывает нестабильность

Зариф: присутствие США в любой точке мира вызывает нестабильность

Тегеран, 20 июля, ИРНА – Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие Соединенных Штатов во всех частях мира вызывает нестабильность, давление на людей и рост радикализации и терроризма.

"Сопротивление венесуэльского народа американскому интервенционистскому поведению очень важно для нас и для будущего региона и мира", подчеркнул он.

"Народ Венесуэлы может жить вместе без вмешательства США", - добавил он.

Зариф, отвечая на вопрос журналиста о цели визита в Венесуэлу, и заявления вице-президента США Майка Пенса, заявил, что "Соединенные Штаты повсюду в мире создают нестабильность, как сделал такое в Персидском заливе, на Ближнем Востоке, а также в Латинской Америке."

"В мире нет места, где присутствие США не привело к нестабильности. Присутствие США в любой точке мира вызвало нестабильность, давление на людей, рост радикализации и терроризма", - заключил он.

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