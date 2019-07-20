Официальные лица США используют любую возможность для введения в заблуждение: МИД Ирана

"Визит министра иностранных дел Ирана в Венесуэлу был для участия в министерской встрече бюро Движения неприсоединения в Каракасе, которое пройдет 20-21 июля, но, к сожалению, официальные лица США используют любую возможность для негативной пропаганды и введения в заблуждение", - подчеркнул он.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс прокомментировал визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Венесуэлу, заявив, что этот визит знаменуе собой расширение дестабилизирующей деятельности Ирана.

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