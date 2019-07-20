20 июля 2019 - 09:41
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News Code 83402794
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Причины захвата британского танкера были объявлены Организацией портов и судоходства Ирана

Причины захвата британского танкера были объявлены Организацией портов и судоходства Ирана

Бендер-Аббас, 20 июля, ИРНА - Генеральный директор Организации портов и судоходства Ирана Хормозгана Аллах Морад Афифипур объявил в субботу утром о причинах захвата британского танкера stena impero.

"Танкер на своем пути столкнулся с рыболовным судном, что необходимо было измерять после инцидента", - отметил он.

"При этом экипаж старался связаться с британским танкером, но ответа не получили и танкер выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения", - добавил он.

По его словам, после того, как ответа не получили, рыболовное судно объявило об инциденте Организации портов и судоходства.

"По международным нормам мы попросили ВМС сопроводить танкер до берега, чтобы провести необходимые расследования", - заключил директор.

19 июля Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Инцидент произошел в Ормузском проливе.

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