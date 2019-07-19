Китай призвал США прекратить давление на Иран

"Китайская сторона считает, что полное и эффективное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в соответствии с требованиями резолюций СБ ООН является единственным реальным и эффективным путем решения иранской ядерной проблемы и снижения напряженности", сказал Гэн Шуан в пятницу на брифинге.

Он добавил, что Пекин призывает все страны-участницы СВПД проявить сдержанность настаивать на диалоге и решать проблемы в рамках сделки. " В то же время, стороны должны также выполнять взятые на себя обязательства, обеспечить баланс прав и обязанностей по СВПД для обеспечения интересов других сторон, в том числе Ирана", подчеркнул пресс-секретарь МИД КНР.

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