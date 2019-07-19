МИД Ирана осудил теракты в Афганистане

В сообщении распространённом в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства Мусави выразил соболезнования правительству и народу Афганистана, а также семьям жертв в связи с терактами.

"Мы уверены, что правительство и народ Афганистана, а также все этнические, политические и религиозные группы этой страны, сохраняя свою бдительность и единство продолжат усилия по установлению безопасности, стабильности и мира в стране", говорится в сообщении Мусави.

В результате взрыва автомобиля перед управлением полиции в городе Кандагар погибли девять человек, 60 получили ранения.

В другой террористической атаке у здания Кабульского университета, скончались 4 человек, ещё 16 получили ранения.

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