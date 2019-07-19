19 июля 2019 - 14:36
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Иранский штангист выиграл золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА в Казахстане

Иранский штангист выиграл золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА в Казахстане

Тегеран, 19 июля, ИРНА – Иранский тяжелоатлет Сиаманд Рахман в весовой категории 107 кг в пятницу завоевал золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Казахстане.

В городе Нур-Султан (Казахстан) с 12 по 20 июля проходит чемпионат мира по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Иранцу удалось поднять штангу весом в 265 кг.

Иранский тяжелоатлет Мансур Пурмирзаи в весовой категории 107 кг завоевал серебряную медаль, подняв вес 236 кг.

Сборная Ирана выиграл 7 медалей (3 золота, 3 серебра и одну бронзу) в этом турнире.
Ранее иранские тяжелоатлеты Рухолла Ростами и Хамед Солхипур выиграли золото в чемпионате мира по поуэрлифтингу спорта лиц с ПОДА.

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