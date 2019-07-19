Политика максимального давления не принесет Трампу приз диалога с Тегераном: Зариф

Мохаммад Джавад Зариф в интервью журнал The National Interest опроверг утверждения США об уничтожении иранского беспилотника кораблем ВМС на Ормузском проливе, заявив: «Я провел телефонный разговор с Тегераном, у нас нет никакой информации о потере беспилотника».

«Пока мы не знаем, что произошло. Президент США говорит, что они сбили этот беспилотник, но мы не знаем, чей беспилотник», отметил он.

Зариф добавил, что США увеличивают свое присутствие на Персидском заливе, и этот факт не способствует безопасности или стабильности региона.

В ответ на вопрос о политической воле Европы для сохранения ядерной сделки, Зариф отметил: «Если Европа хочет преследовать свои собственные интересы, она должна идти другим путем. Я не думаю, что у них необходимая политическая воля, чтобы заплатить цену за эту независимость. Это не будет бесплатно»..

Говоря о возможности войны между Ираном и США, иранский министр иностранных дел отметил: «Мы все должны избегать войны, но мы не можем убежать из нашего собственного региона, мы прямо здесь – мы не можем двигаться».

Отвечая на вопрос о том, что может ли это стать сценарием Первой мировой войны, когда эта первоначальная искра вызывала более широкий пожар, Зариф сказал: «Я думаю, что тот, кто начнет эту войну, не закончит ее, и мы не будем ее начинать».

В ответ на вопрос о роли России, в случае конфликта США с Ираном, Зариф заявил: «Ну, это непредсказуемо, но мы считаем Россию важным партнером и соседом. У нас нет военного союза с Россией, но у нас хорошие отношения».

Он добавил, что Иран не установит свою внешнюю политику, основываясь на предположениях о чьей-либо помощи.

«Мы научились полагаться на свои собственные ресурсы», отметил он.

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