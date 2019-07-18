Лавров: ошибочно возлагать ответственность за СВПД только на Иран

"Мы работаем с Ираном, так же как это делает Германия, Франция, Великобритания, европейские внешнеполитические службы, призывая к сдержанности, призывая к тому, чтобы эту сделку мы общими усилиями сохранили. И здесь сегодня мы это особо акцентировали, очень важно обеспечить единство действий, единство позиций всех остающихся в СВПД участников этой договоренности: европейская тройка, Россия, Китай. И мы едва ли достигнем результата, если будем сейчас говорить, что только от Ирана зависит спасение этой сделки" сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом, передает РИА Новости.

Он призвал устранять разногласия в Персидском заливе через диалог. "Мы заинтересованы в продвижении объединительной повестки дня в этом важном регионе мира, заинтересованы в устранении имеющихся разногласий путём диалога", сказал Лавров

"В этом контексте Москва напомнила о российской инициативе обеспечивать коллективную безопасность в этом регионе с участием арабских государств Персидского залива и Ирана", добавил министр.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

