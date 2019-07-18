Рухани и Макрон обсудили по телефону СВПД

"Президент Ирана отметил усилия Франции по сохранению СВПД, заявив, что Исламская Республика полна решимости держать открытыми все пути", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

Рухани подчеркнул, что иранская и европейская стороны должны стремиться предпринять сбалансированные шаги по сохранению ядерной сделки.

По словам иранского президента, усиление экономических санкций в отношении Ирана усложняет положение дел вокруг СВПД. "Несмотря на трудности и препятствия (на пути сохранения сделки), мы считаем, что стороны должны использовать оставшиеся возможности, и что эксперты обеих сторон должны найти соответствующие решения для сохранения СВПД", указал Рухани.

При этом он призвал Европу ускорить свои усилия по обеспечению законных интересов Ирана и прекращению огня в экономической войне США с Ираном.

Рухани добавил, что ведение расчетов за иранскую нефть в рамках системы расчетов между ЕС и Ираном INSTEX содействует спасению СВПД. Он подчеркнул, что если в течение оставшегося срока интересы Ирана в рамках СВПД не будут учтены, то страна сделает третий шаг по сокращению обязательств.

Он заявил, что Иран может вернуться к выполнению обязательств по СВПД в случае, если США отменят санкции портив Тегерана.

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