Рухани и Макрон обсудили по телефону СВПД

"Президент Ирана отметил усилия Франции по сохранению СВПД, заявив, что Исламская Республика полна решимости держать открытыми все пути", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.
Рухани подчеркнул, что иранская и европейская стороны должны стремиться предпринять сбалансированные шаги по сохранению ядерной сделки.
По словам иранского президента, усиление экономических санкций в отношении Ирана усложняет положение дел вокруг СВПД. "Несмотря на трудности и препятствия (на пути сохранения сделки), мы считаем, что стороны должны использовать оставшиеся возможности, и что эксперты обеих сторон должны найти соответствующие решения для сохранения СВПД", указал Рухани.
При этом он призвал Европу ускорить свои усилия по обеспечению законных интересов Ирана и прекращению огня в экономической войне США с Ираном.
Рухани добавил, что ведение расчетов за иранскую нефть в рамках системы расчетов между ЕС и Ираном INSTEX содействует спасению СВПД. Он подчеркнул, что если в течение оставшегося срока интересы Ирана в рамках СВПД не будут учтены, то страна сделает третий шаг по сокращению обязательств.
Он заявил, что Иран может вернуться к выполнению обязательств по СВПД в случае, если США отменят санкции портив Тегерана.
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Тегеран, 18 июля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Президент Ирана отметил усилия Франции по сохранению СВПД, заявив, что Исламская Республика полна решимости держать открытыми все пути", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.
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