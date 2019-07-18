Россия не исключает финансового взаимодействия в INSTEX

"Мы считаем, что это важная инициатива европейских стран, важный проект, направленный на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничения их деятельности со стороны третьих стран, - сказал Песков. - С учетом первого опыта использования этой системы, когда она будет активирована, нельзя исключать и взаимодействия на этот счет".

28 июня на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые и так не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявляет, что для полноценной работы механизма финансовых расчетов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

Как заявил 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров, пока расчеты в этой системе ничтожно малы "по сравнению с теми обязательствами, которые были взяты партнерами Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и которые предполагают беспрепятственную закупку иранской нефти и беспрепятственный перевод платежей за поставки этого энергоносителя".

По словам министра, Россия совместно с партнерами по СВПД будет добиваться, чтобы были найдены "не символические, а реальные пути обеспечения Ирану экономических благ, которые являются неотъемлемой частью сделки".

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