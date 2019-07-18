18 июля 2019 - 18:48
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Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг СВПД

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг СВПД

Москва, 18 июля. ИРНА — Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с Президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг иранской ядерной сделки после выхода из нее США в мае 2018 года, сообщает пресс-служба российского президента.

"Обсуждено положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С обеих сторон подчеркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения", говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны отмечена целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении Всеобъемлющего плана.

"При обмене мнениями об обстановке в Сирии акцентировано принципиальное значение достижения политического урегулирования и преодоления последствий вооружённого конфликта", отмечается в сообщении.

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