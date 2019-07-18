18 июля 2019 - 18:20
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News Code 83401675
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КСИР задержал судно с контрабандным топливом

КСИР задержал судно с контрабандным топливом

Тегеран, 18 июля. ИРНА — Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали на юге острова Ларк в Персидском заливе иностранный танкер с миллионом литра контрабандного топлива, говорится в заявлении центра по связям с общественностью ВМС КСИР.

В заявлении отмечается, что на борту нефтяного танкер, задержанного в воскресенье находились 12 иностранцев. "Они планировали перегрузить контрабандное топливо на иностранное судно, чтобы потом его реализовать", отмечается в нем.

В КСИР также опровергли появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что ВМС стражей ранее задержали в Персидском заливе еще нефтяной танкер.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники правительстве США утверждало, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ.

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