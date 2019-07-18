Носков заявил об интересе российских компаний к инвестиции в Иране

Вчера на полях четырехстороннего заседания министров связи Ирана, России, Турции и Азербайджана по развитию экономического сотрудничества иранский министр связи Мохаммад Джавад Азари Джахроми провел встречу с российским коллегой Константином Носковым.

В этой встрече Азари Джахроми отметил, что «большая часть двустороннего сотрудничества между Ираном и Россией была в военной сфере, и мы должны достичь определенного уровня делового сотрудничества», заявив, что Иран имеет хорошую долю рынка на Ближнем Востоке, и есть возможность увеличить двусторонний спрос на коммерческой основе.

Российский министр также указал, что «мы должны иметь возможность превратить количество в качество в деловом сотрудничестве двух стран и довести его до конкретных цифр.»