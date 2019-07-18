18 июля 2019 - 10:08
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«Медные ноты мечты» стал единственным представителем Ирана на Кинофестивале в Локарно

«Медные ноты мечты» стал единственным представителем Ирана на Кинофестивале в Локарно

Тегеран, 18 июля, ИРНА - Документальный фильм «Медные ноты мечты» режиссера Резы Фарахманда будет представлен на его первом международном показе в конкурсе соревнования Недели критик Фестиваля Локарно.

Этот раздел посвящен инновационным фильмам с отличным содержанием. Фильмы, которые открывают новые идеи.

Около 10-летнего мальчика вместе со своими друзьями собирают и продают медные провода домов, разрушенных на войне, чтобы провести жизни, но страсть к осуществлению детских мечтаний дает им надежду для продолжения жизни.

Международный кинофестиваль в Локарно — кинофестиваль, проводимый ежегодно в августе в городе Локарно (кантон Тичино, Швейцария). Считается четвертым по важности после Канн, Венеции и Берлина европейским кинофестивалем.

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