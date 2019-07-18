18 июля 2019 - 09:12
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News Code 83400973
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Подвижек по срокам проведения министерской встречи "пятерки" и Ирана по СВПД нет: Рябков

Подвижек по срокам проведения министерской встречи "пятерки" и Ирана по СВПД нет: Рябков

Москва, 18 июля, ИРНА - Пока подвижек по срокам проведения министерской встречи "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока никакой определенности в отношении этой темы нет. Мы выступаем в пользу этого мероприятия. В последние дни сформировалось общее понимание между участниками СВПД, не формализованное, но тем не менее существующее, что все же мы должны пройти последовательно по ступеням. То есть, министерской встрече должна предшествовать работа экспертов и встреча политдиректоров", отметил он в ответ на вопрос журналистов.

Он также указал, что Россия готова как можно скорее провести встречу министров стран.

По его словам, «согласований сроков контактов на уровне министров еще не проводилось.»

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