Иран не намерен инициировать войну с кем-либо: Зариф

«Могу сказать, что мы никогда не начнем войну», - сказал министр иностранных дел, отвечая на вопрос о том, что может ли война между Ираном и США состояться. «Мы никогда не начинали каких-либо войн и не будет этого делать, но будем защищать себя», - подчеркнул он.

«Тот, кто начнет войну с Ираном, не будет тем, кто закончит ее», - добавил он.

«Экономическая война против Ирана нацелена на простых людей. Трамп сказал, что он не хочет войны с Ираном, а находится в экономической войне», - продолжил он.

Отношения между Ираном и США обострились после одностороннего выхода США из ядерного соглашения 2015 года. США ввели жесткие санкции против страны и в разных важных экономических областях. В последние месяцы напряженность в Персидском заливе сильно повысилась и страны региона призвали Иран и США к деэскалации напряженности.

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