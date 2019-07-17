Иран решительно осудил нападение на сотрудников генконсульства Турции в Ираке

В сообщении распространённом в среду на сайте внешнеполитического ведомства Мусави выразил соболезнования правительству и народу Турции, а также семьям жертв в связи с терактом.

"Терроризм является страшным явлением, которое нанесло значительный ущерб странам региона. Единственный путь противодействия ему – это совместная борьба международного сообщества с террористическими группировками", подчеркнул Мусави,

Он также отметив призвал положить конец политической, финансовой и идеологической поддержке террористов.

Ранее в среду неизвестные открыли огонь по сотрудникам генконсульства Турции в одном из ресторанов в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В результате нападения погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле.

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