МИД РФ: Тегеран и Москва продолжают работу на АЭС в Бушере, несмотря на санкции

"Я хотела бы сказать, что сооружение АЭС в Бушере является российским флагманским проектом на территории Ирана <...> Конечно, нелегитимные санкции США создают определенные сложности для ведения бизнеса с Ираном. Однако мы не стоим на месте и адаптируемся вместе с иранскими партнерами, расширяем спектр мер для защиты всего комплекса связей: торгово-экономических, финансовых, которые имеют огромные перспективы. Хотя мы понимаем, что многие пытаются этому помешать", - сказала она, комментируя возможное влияние санкций против Ирана на участие России в строительстве второго блока АЭС в Бушере.

Она также прокомментировала влияние санкций США на проект по реконструкции реактора в Араке. По ее словам, этот вопрос стал одним из центральных в ходе состоявшегося 28 июня в Вене заседания совместной комиссии участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - иранской ядерной сделки.

"Россия взялась за перепрофилирование бывшего иранского уранообогатительного предприятия в Фордо. Реконструкцией реактора в Араке выразили готовность заняться Китай и Британия, как вы помните. Полагаем, что все нынешние страны - участницы СВПД должны выступить в качестве коллективного гаранта согласованных проектов, являющихся неотъемлемыми составляющими договоренностей, и проявить готовность сообща бороться за их дальнейшую реализацию, невзирая на санкционные действия", - считает Захарова.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. Как сообщили в июне этого года в госкорпорации, Росатом планирует начать заливку "первого бетона", означающего фактическое начало строительства, на втором блоке атомной электростанции в сентябре.

Планируется, что в эксплуатацию второй и третий блоки будут введены в 2024-м и 2026 годах соответственно.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409