Иран не пойдет на переговоры с террористами

"Я считаю, что США вовлечены в экономическую войну против Ирана. Экономическая война, о которой говорит [президент США Дональд] Трамп с гордостью, направлена против мирных жителей", сказал Зариф журналистам на полях ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.

"Эта война направлена не против военных или властей, а против простых гражданских лиц. Это террористический акт, потому что терроризм нацелен на людей для продвижения своего политического плана. Это действие должно быть остановлено", добавил Зариф.

"С юридической точки зрения терроризм — это попытка изменить политику страны или заставить людей изменить свою политику путем запугивания", указал иранский высокопоставленный дипломат.

"Это именно то, что делают США, о котором объявил официально [госсекретарь США Майк] Помпео. Это террористическая политика, и мы не ведем переговоры с террористами", уточнил Зариф.

Европа не готова платить за сохранение СВПД

Зариф сказал, что Европа хочет сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, но не готова платить за это.

"Думаю, европейцы хотят защитить СВПД, но, к сожалению, они не готовы заплатить хоть что-то, они не готовы инвестировать в безопасность. В конечном итоге они позволяют Соединенным штатам устанавливать свою повестку. Я не знаю, в интересах ли это европейцев", подчеркнул он.

Ситуация в Персидском заливе очень опасная

"Ситуация очень опасная. В Персидском заливе много военных судов там, где их быть не должно", сказал Зариф. При этом он отметил, что Ирану принадлежит водное пространство длинной в 1500 миль береговой линии в Персидском заливе. "Я не знаю, что там делают другие", заявил министр.

"Мы обеспечивали безопасность и стабильность в этом регионе. И я полагаю, безопасность и стабильность в этом регионе должна быть для всех, в том числе для Ирана", заключил Зариф.