Зариф: иранский народ подвергается варварскому экономическому терроризму

"Наши усилия в Иране сталкиваются с серьезными проблемами. Такие проблемы, как стихийные бедствия, эрозия почвы, опустынивание и нехватка воды. Региональные угрозы и отсутствие безопасности из-за терроризма, экстремизма и насилия, спонсируемых иностранцами, подрывают наши усилия", заявил Зариф, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

"Наш народ сталкивается с самым варварским экономическим терроризмом, который преднамеренно нацелен на гражданских лиц для достижения незаконных политических намерений", добавил глава иранского МИД.

"В таких обстоятельствах является жизненной необходимостью подтвердить приверженность многосторонности и глобальной солидарности. Наряду с этим развитый мир должен подтвердить свои обязательства, чтобы содействовать созданию соответствующих условий для устойчивого экономического роста и устойчивого развития всем странам, регионам и, в конечном счете, всему миру", отметил Зариф.

Зариф находится в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

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