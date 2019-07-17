17 июля 2019 - 23:26
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Зариф: иранский народ подвергается варварскому экономическому терроризму

Зариф: иранский народ подвергается варварскому экономическому терроризму

Нью-Йорк, 17 июля. ИРНА — Региональные угрозы и отсутствие безопасности из-за поведения госуларств-спонсоров терроризма не позволяет противодействовать стихийным бедствиям и проблемам изменения климата, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, добавив, что иранский народ подвергается варварскому экономическому терроризму.

"Наши усилия в Иране сталкиваются с серьезными проблемами. Такие проблемы, как стихийные бедствия, эрозия почвы, опустынивание и нехватка воды. Региональные угрозы и отсутствие безопасности из-за терроризма, экстремизма и насилия, спонсируемых иностранцами, подрывают наши усилия", заявил Зариф, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

"Наш народ сталкивается с самым варварским экономическим терроризмом, который преднамеренно нацелен на гражданских лиц для достижения незаконных политических намерений", добавил глава  иранского МИД.

"В таких обстоятельствах является жизненной необходимостью подтвердить приверженность многосторонности и глобальной солидарности. Наряду с этим развитый мир должен подтвердить свои обязательства, чтобы содействовать созданию соответствующих условий для устойчивого экономического роста и устойчивого развития всем странам, регионам и, в конечном счете, всему миру", отметил Зариф.
Зариф находится в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

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