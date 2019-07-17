Российский волейболист: Иран - главный соперник России в борьбе за путевку на ОИ

Мужская сборная России сыграет в олимпийском отборочном турнире 9-11 августа в Санкт-Петербурге. Соперниками россиян по группе E будут команды Ирана, Кубы и Мексики. Победители групп получат путевку на Олимпийские игры.

"Иран, наверное, наш основной конкурент в борьбе за олимпийскую лицензию. На предварительном этапе (Лиги наций) мы проиграли иранцам на их площадке. Они очень хорошо сыграли тогда, сбалансированно, они были на пике своей формы. В любом случае олимпийский отбор - это уже другая история. Будем готовиться. Но то, что все эти три соперника нам по силам, это сто процентов", - сказал Кобзарь.

Сборная России второй год подряд выиграла Лигу наций, победив в финале команду США (3-1).

"В "Финале шести" мы не были на пике своей формы, мы можем еще прибавить. Так скажем, мы не прыгали так высоко. Но за счет командных действий мы нивелировали этот момент, поэтому у нас в игре не было особых провалов. Я очень доволен нашей командой", - отметил собеседник агентства.

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