Иран, Россия, Турция и Азербайджан подписали соглашение

По итогам заседания, прошедшего за закрытыми дверями при участии министра связи и информационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азери Джахроми, министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова и председателя правления Агентства по информационно-коммуникационным технологиям Турции Омера Абдуллы Гарагезоглу был подписан четырехстороннее соглашение о сотрудничестве.

"Наша общая цель-создать региональный рынок в области информационных технологий, чтобы увеличить свою долю в будущее цифровой экономики", сказал на брифинге Азери Джахромми по итогам заседания.

Он указал на события, происходящие в мировой экономике в связи с развитием технологий, заявив, что большая часть мировой экономики построена на цифровой экономике.

"Год назад мы достигли договоренности относительно общего рынка в области информационных технологий с азербайджаном, Россией и Турцией. На первом заседании в Баку была достигнута договоренность о создании Центра в сфере инноваций и творчества, и этот Центр уже почти сформирован", сообщил иранский министр.

"На сегодняшнем заседании была достигнута договоренность о проведении 8 мероприятий в год. Таким образом ежегодно в каждой стране пройдёт два мероприятия. В них примут участие игроки цифровой экономики", отметил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409