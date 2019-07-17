Лавров: прошедшие расчеты через INSTEX - это ничто

"Пока INSTEX может обслуживать только гуманитарные поставки - продовольствие, медикаменты, - которые и так не запрещаются американцами. Пока по этому каналу - я позавчера встречался с представителем ЕС [в России Маркусом Эдерером] - прошли платежи на несколько миллионов долларов. Конечно, это ничто по сравнению с теми обязательствами, которые были взяты партнерами Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и которые предполагают беспрепятственную закупку иранской нефти и беспрепятственный перевод платежей за поставки этого энергоносителя", - сказал он.

Как отметил Лавров, Россия совместно с партнерами по СВПД будет добиваться, чтобы были найдены "не символические, а реальные пути обеспечения Ирану экономических благ, которые являются неотъемлемой частью, как сейчас принято говорить, сделки".

28 июня на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые и так не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявляет, что для полноценной работы механизма финансовых расчетов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

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