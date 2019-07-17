Зариф призвал США прекратить продажу оружия новым "перевоплощениям" Саддама

"В течение 8 лет (бывший президент Ирака) Саддам Хусейн обстреливал наши города ракетами и бомбами, предоставленными Востоком и Западом", написал Зариф в Twitter.

"Между тем, никто не продавал Ирану никаких средств защиты. У нас не было выбора, кроме как создать своё собственное (оружие). Теперь они жалуются", продолжал Зариф. "Вместо того, чтобы замалчивать проблему, США должны прекратить продажу оружия новым "перевоплощениям" Саддама Хусейна", добавил иранский министр иностранных дел.

8-летняя ирано-иракская война — это вооружённый конфликт между Ираном и Ираком, начавшийся 22 сентября 1980 года, когда Ирак вторгся в Иран. Она завершилась 20 августа 1988 года, когда Иран принял прекращение огня ООН

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409