17 июля 2019 - 16:40
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News Code 83400332
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Армения призвала США не давить на страну из-за непринятия антииранских санкций

Армения призвала США не давить на страну из-за непринятия антииранских санкций

Тегеран, 17 июля. ИРНА — "Мы хотели бы, чтобы США не давили на Армению за непринятие повестки иранских санкций", Об этом как предает «Арменпресс»  сказал председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в одном из известных аналитических центров Вашингтона во время обсуждения в Атлантическом совете.

Он отметил, что экономика Армении несет убытки из-за санкций против Ирана, и что Армения не может отказаться от покупки газа из Ирана. "Напряженность между США и Ираном отрицательно сказывается на экономике Армении. Мы хотели бы, чтобы США не давили на Армению за непринятие повестки иранских санкций. Армения не может платить такой ценой",  сказал Мирзоян.

Мирзоян заметил, что развитие отношений с одной дружественной страной не должно происходить за счет другой дружественной страны. Председатель НС сообщил также, что Армения заинтересована в развитии отношений с США.

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