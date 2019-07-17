Ашхабад выразил интерес к расширению связей с Тегераном

Тегеран, 17 июля. ИРНА — "Мы хотели бы, чтобы США не давили на Армению за непринятие повестки иранских санкций", Об этом как предает «Арменпресс» сказал председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в одном из известных аналитических центров Вашингтона во время обсуждения в Атлантическом совете.