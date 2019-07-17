Ашхабад выразил интерес к расширению связей с Тегераном

Гульшат Маммедова на встрече с председателем парламентской группой дружбы Ирана и Туркменистана Курошом Карампур заявила о расширении парламентских связей двух стран.
Указав на главную роль парламентов в упрощении связей стран, она приветствовала продолжение парламентских консультаций Ирана и Туркменистана во всех областях.
Иранский парламентарий также на этой встрече назвал Туркменистан приоритетом внешней политики Ирана.
Тегеран, 17 июля, ИРНА – Спикер парламента Туркменистана назвала внешнюю политику страны политикой открытых дверей, призвав к развитию связей с Ираном.
Гульшат Маммедова на встрече с председателем парламентской группой дружбы Ирана и Туркменистана Курошом Карампур заявила о расширении парламентских связей двух стран.
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