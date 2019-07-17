Общество красного полумесяца Ирана и российский красный крест расширяют сотрудничество

Глава Али Асгар Пейванди Общество красного полумесяца Ирана на встрече с председателем российского красного креста Раисой Лукутцовой договорились об обмене опытом, взаимодействии в области борьбы со стихийными бедствиями, проведении совместных учебных курсов, создании и оснащении аварийно-спасательных центров в России с помощью иранской стороны, а также проведении совместных спасательных учений.
Недавно из-за наводнения пострадали жилые дома и погибли большое число людей в обеих странах.
Москва, 17 июля, ИРНА – Власти иранского общества красного полумесяца и российского красного креста призвали к развитию взаимодействий и ускорению реализации двусторонних соглашений.
Глава Али Асгар Пейванди Общество красного полумесяца Ирана на встрече с председателем российского красного креста Раисой Лукутцовой договорились об обмене опытом, взаимодействии в области борьбы со стихийными бедствиями, проведении совместных учебных курсов, создании и оснащении аварийно-спасательных центров в России с помощью иранской стороны, а также проведении совместных спасательных учений.
Your Comment