17 июля 2019 - 16:01
Journalist ID: 2390
News Code 83400269
0 Persons

Общество красного полумесяца Ирана и российский красный крест расширяют сотрудничество

Общество красного полумесяца Ирана и российский красный крест расширяют сотрудничество

Москва, 17 июля, ИРНА – Власти иранского общества красного полумесяца и российского красного креста призвали к развитию взаимодействий и ускорению реализации двусторонних соглашений.

Глава Али Асгар Пейванди Общество красного полумесяца Ирана на встрече с председателем российского красного креста Раисой Лукутцовой договорились об обмене опытом, взаимодействии в области борьбы со стихийными бедствиями, проведении совместных учебных курсов, создании и оснащении аварийно-спасательных центров в России с помощью иранской стороны, а также проведении совместных спасательных учений.
Недавно из-за наводнения пострадали жилые дома и погибли большое число людей в обеих странах.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
6 + 4 =