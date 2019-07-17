17 июля 2019 - 15:25
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News Code 83400186
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Ливанский дипломат: Иран заставит США принять его усилия

Ливанский дипломат: Иран заставит США принять его усилия

Бейрут, 17 июля, ИРНА – Указав на провокационные действия США против Ирана, старший ливанский политик и внук бывшего президента Франжья Сулеймана заявил: "Иран до сих пор доказал, что он может заставить США принять его усилия".

Выразив надежду на предотвращение эскалации ситуации между Ираном и США, ливанский дипломат указал на реакцию Ирана на нарушение американским беспилотником воздушного пространства страны.
По его словам, любой конфликт в Персидском заливе приведет к увеличению цены на нефть, и это не в пользу президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что США не хотят войну накануне президентских выборов США в 2020 году.
"США являются более слабыми, чем мы представляем. Теперь они хотят вести переговоры с Ираном для улучшения ситуации, а не для войны", подчеркнул он.
Говоря о так называемой коалиции "Арабский НАТО", Франжье сказал, что арабские страны должны изменять свой путь и договориться с Ираном; это, то что нужен региону.

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