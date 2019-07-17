Лавров назвал напряженность в регионе следствием антииранской линии Вашингтона

"Нынешний рост напряженности в регионе – это прямое следствие взвинченной антииранской линии Вашингтона и некоторых его союзников. США играют мускулами, развернули кампанию по дискредитации Тегерана, обвиняют Иран во всех грехах. Это создает опасную ситуацию: для возгорания может хватить одной «спички». Ответственность за возможные катастрофические последствия будут лежать на США", - отметил он в интервью Аргументы и Факты.

"Иранская сторона регулярно подтверждает нам свою заинтересованность в установлении региональной стабильности путем налаживания диалога со всеми заинтересованными странами, включая арабские государства Персидского залива. При этом в Тегеране подчеркивают отсутствие каких-либо агрессивных намерений", - добавил он.

"Со своей стороны прилагаем меры для деэскалации напряженности. Активно продвигаем концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающую поэтапное разрешение конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля. Работаем с партнерами над сохранением многосторонних договоренностей по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - заключил он.

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