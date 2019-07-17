17 июля 2019 - 14:26
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News Code 83400057
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Южная Корея стремится расширить свое научное сотрудничество с Ираном

Южная Корея стремится расширить свое научное сотрудничество с Ираном

Тегеран, 17 июля, ИРНА - Санкции и жестокие условия являются временными, и две страны могут сосредоточиться на решении сложных условий в отношениях в сфере образования и науки, а затем перейти к этапу исследований и реализации. Об этом заявил посол Южной Кореи в Тегеране Рю Чжон Хен.

Об этом он заявил он на встрече с заместителем министра науки, исследований и технологий Ирана Хосейном Саларом Амоли.

Ссылаясь на долгую историю и инвестиции Ирана в медицинские и фундаментальные науки, он также подчеркнул интерес южнокорейских университетов к курсам фундаментальных наук, и возможность проведения встреч между ректорами университетов двух стран.

"Университет Исфахана отвечает за двусторонние научные исследования со стороны Ирана, и мы также представим университет из Южной Кореи для развития партнерских отношений", - отметил он.

Посол в Тегеране, указав на историю 1500-летних отношений между двумя странами, отметил, что дипломатическое и экономическое сотрудничество между Ираном и Южной Кореей началось в 1962 году.

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