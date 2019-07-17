Женская сборная Ирана по волейболу обыграла Хорватию и Японию

Они во втором матче также одержали победу над волейболистками из Японии со счетом 2:1(26:24, 22:25 и 25:13).

Женская сборная Ирана по волейболу сыграет с другими командами в Словении и Хорватии.

Иранские волейболистки примут участие в чемпионате Азии, который 17-25 августа пройдет в Южной Корее. Иран сыграет с Южной Кореей и Сингапуром в первой группе соревнований.

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