17 июля 2019 - 12:30
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Иранка установила рекорд по плаванию со связанными руками

Иранка установила рекорд по плаванию со связанными руками

Ахваз, 17 июля, ИРНА – Иранская спортсменка Акрам Кенари установила рекорд по плаванию со связанными руками.

Она 5065 метров за 175 минут преодолела. Кенари заявила, что она плавала со связанными руками в память 175 иранских водолазов.
18 мая 2015 года, органы 175 иранских водолазов, которые, как сообщается, были похоронены заживо со своими связанными руками вернулся в Иран. Некоторые тела были обнаружены без каких — либо повреждений, и они были заживо погребены с их руки связаны. Истребители принадлежали четыре единицы из 25-й, 41-й, 7-й и 14-й дивизий.

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