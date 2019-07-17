Позиция Ирана по ракетной программе ясна: Тегеран

Информационное агентство Associated Press (АР) во вторник сообщило, что Иран выразил готовность вести переговоры по своей ракетной программе, исказив смысл слов Зарифа в интервью телеканалу NBC.

"Зариф в интервью NBC заявил: "Если США хотят вести переговоры о ракетах, сначала они должны прекратить продажу оружия, включая ракету, в региональные государства", но AP интерпретировало эти предложения как желание Ирана вести диалог о своей программе противоракетной обороны!", об этом говорится в заявлении представительства ИРИ при ООН.

В заявлении подчеркивается, что ракеты Ирана категорически и ни при каких условиях не подлежат обсуждению с другой страной.

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