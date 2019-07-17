Позиция Ирана по ракетной программе ясна: Тегеран

Информационное агентство Associated Press (АР) во вторник сообщило, что Иран выразил готовность вести переговоры по своей ракетной программе, исказив смысл слов Зарифа в интервью телеканалу NBC.
"Зариф в интервью NBC заявил: "Если США хотят вести переговоры о ракетах, сначала они должны прекратить продажу оружия, включая ракету, в региональные государства", но AP интерпретировало эти предложения как желание Ирана вести диалог о своей программе противоракетной обороны!", об этом говорится в заявлении представительства ИРИ при ООН.
В заявлении подчеркивается, что ракеты Ирана категорически и ни при каких условиях не подлежат обсуждению с другой страной.
Тегеран, 17 июля, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ в Twitter написал, что позиция Ирана и министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа по ракетным возможностям страны ясна.
Информационное агентство Associated Press (АР) во вторник сообщило, что Иран выразил готовность вести переговоры по своей ракетной программе, исказив смысл слов Зарифа в интервью телеканалу NBC.
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