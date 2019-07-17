Иранец выиграл золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА в Казахстане

В городе Нур-Султан (Казахстан) с 12 по 20 июля проходит чемпионат мира по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Иранцу удалось поднять штангу весом в 236 кг.

Ростами ранее завоевал золото на чемпионате мира среди молодежи в 2008 году в США, выиграл серебро на параолимпийских играх 2012 года в Лондоне, и принес Ирану золото на параолимпийских Азиатских игр в Джакарте.

Тяжелоатлеты из Китая и Египта заняли второе и третье места.

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