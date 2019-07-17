Зариф: красивые слова о ядерной сделке не отвечают интересам Ирана

Мохаммад Джавад Зариф, посетивший Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в интервью британской телеканалу BBC News отметил, что "Мы в конечном итоге продадим нашу нефть, но не нашу честь."

«Это было соглашение, одобренное международным сообществом, включая Соединенные Штаты. Неважно, какая администрация США одобрила его, потому что сделка была заключена с США", - добавил он.

"Эти заявления важны, но, что более важно, это их инвестиции», - сказал министр иностранных дел Ирана в ответ на замечание о том, что европейцы глубоко сожалеют об одностороннем выходе Соединенных Штатов.

"Ядерная сделка также является документом безопасности для европейцев. Вы не можете ничего получить без необходимых вложений. Это само по себе недостаток. Мы инвестировали в ядерную сделку больше, чем говорили, но европейцы еще не готовы сделать это. Они только пока живут на словах", - продолжил Зариф.

«Этим вложением может стать покупка иранской нефти», - подчеркнул он.

Зариф предупредил в ответ на вопрос о напряженности в регионе Персидского залива, что "если будет война, я не думаю, что кто-либо в нашем районе остается в безопасности». Давайте остановим войну. Нам не нужна война."

По поводу введения санкций против медикаментов также Зариф пояснил, что "Соединенные Штаты заявляют, что медикаменты не входят в санкционный список, но финансовые операции не исключены от санкций за оплату этих лекарств."

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