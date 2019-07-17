Резолюция №598 - это победа Ирана против зловещей коалиции

Резолюция была одобрена Советом Безопасности ООН в июле 1987 года, а год спустя введена в действие Ираном и Ираком.

После принятия этой резолюции иракский режим был признан агрессором, и Саддам Хусейн стал считаться инициатором войны, главной целью которой было создать барьер для роста и процветания недавней Исламской революции в Иране. Однако она ни коим образом не смогла остановить прогресс и силу Исламской революции в Иране.

Режим Саддама Хусейна в сентябре 1980 года при официальной и неофициальной поддержке более чем 80 стран начал войну против Ирана, что является одним из важных моментов этого исторического события.

США были главным союзником Саддама Хусейна в войне с Ираном. Советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский сказал, что начало региональной войны против Ирана является хорошим способом остановить Исламскую революцию.

Американский политолог настаивал на том, чтобы США укрепляли государства, способные проводить военные операции против Ирана.

Согласно имеющимся документам, только через неделю после начала вторжения Саддама Хусейна в Иран пять самолетов-шпионов «АВАКС» были доставлены в Саудовскую Аравию ВВС США для воздушной разведки против Ирана и для информирования иракской армии.

ЦРУ в начале войны предоставило иракскому режиму спутниковые снимки позиций иранских военных и нефтяных объектов.

С другой стороны, правительство США предоставило иракскому режиму 840 миллионов долларов, чтобы подготовить иракское общественное мнение к войне с Ираном. Соединённые Штаты также дали Ираку оружия на сумму 1 миллиард долларов.

Белый дом призвал Саудовскую Аравию уменьшить цены на нефть в целях лишения Ирана самого важного источника доходов для несения военных расходов.

Экономическая статистика показывает, что режим Саддама Хусейна получил более 60 миллиардов долларов от западных правительств за восемь лет для удовлетворения своих экономических потребностей.

Война Саддама Хусейна против Ирана была совершенно неравной с точки зрения оружия и финансов. Западные и восточные государства, в частности, Соединённые Штаты Америки и их западные союзники, предоставили много истребителей, ракет, танков и другой военной техники, включая запрещённое химическое оружие, режиму Саддама Хусейна, что превратило Ирак в военную машину.

Среди арабских стран Саудовскую Аравию следует считать самым видным союзником Ирака во время войны: она оказала Ираку помощь на сумму более 30 миллиардов долларов из общей суммы 70 миллиардов долларов среди стран Персидского залива для ведения этой войны.

Несмотря на огромную поддержку в пользу режима Саддама Хусейна и восемь лет неравной полнокровной войны против Ирана, благодаря настойчивости и единству людей ни одна часть иранской земли не была оккупирована агрессивным режимом Саддама Хусейна.

Конечная цель этой войны, которая заключалась в том, чтобы препятствовать прогрессу Исламской революции и устранить независимость Ирана, не была достигнута.

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