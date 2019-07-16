Россия продолжит контакты с ХАМАС по восстановлению межпалестинского единства

"Разговор сегодня длился четыре часа. Обсуждалось много вопросов, мы планировали обсудить ситуацию в межпалестинских отношениях с тем, чтобы скорее восстанавливалось единство, чтобы сектор Газа и Западный берег реки Иордан не растаскивали в разные стороны и были найдены общие точки политических подходов, - сказал Богданов. - Я им [делегации ХАМАС] напомнил о московской декларации, которую согласовывали здесь двенадцать палестинских организаций".

"Эта работа будет продолжена - политические и практические аспекты восстановления национального палестинского единства, - продолжил высокопоставленный дипломат. - От этого зависят, естественно, перспективы палестино-израильского урегулирования. Как мы считаем, нет альтернативы переговорному способу решения проблемы". По его словам, этими основами являются резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН, арабская мирная инициатива, Мадридские принципы".

Богданов рассказал, что Марзук проинформировал о недавней поездке в Египет. "Естественно, мы в контакте с египетскими посредниками, которые проводят важную работу с Рамаллой, Газой и с израильскими властями, чтобы обеспечить режим затишья вокруг Газы, - сказал он. - Чтобы таким образом решать проблемы социально-экономической поддержки палестинского населения в Газе и одновременно работать на основе наработок, которые были и раньше между ФАТХ, ХАМАС и другими палестинскими [силами]. Это обеспечит единство палестинских рядов, что позволило бы выйти на серьезные переговоры с Израилем".

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