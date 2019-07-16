МИД КНР: альтернативы ядерной сделке нет

"Полная и эффективная реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является единственным реальным и эффективным способом решения иранской ядерной проблемы и снижения напряженности в регионе", заявил Гэн Шуан во вторник на брифинге.

Он подчеркнул, что ядерная проблема Ирана должна решаться в рамках всеобъемлющего механизма. При этом он отметил, что обеспечение полной реализации обязательств в рамках сделки является жизненно важным для ее сохранения.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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