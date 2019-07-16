Иран пока не планирует обогащать уран выше 4.5%

"Запасы в Иране низкообогащённого урана на данный момент превышают 300 кг", сказал Камалванди.

Представитель ОАЭИ сравнил процесс обогащения урана в Иране с быстроходным поездом, который может очень быстро двигаться. "В рамках следующего этапа Ирана может начать обогащать уран с 4,5% до уровня 20%, но в настоящее время 4,5-процентный уровень удовлетворяет потребности страны".

Комментируя вопрос поставки топлива для реактора в Тегеране, Камалванди отметил, что на ближайшие несколько лет у Ирана есть топливо, необходимое для реактора в Тегеране. "После того, как закончатся запасы топлива, Иран сможет производить топливо, необходимое для работы исследовательского реактора в Тегеране ,в случае если другие страны не предоставят его Ирану", добавил он.

Он подчеркнул, что на данный момент страна не нуждается в обогащении урана до 20%.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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