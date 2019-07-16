Компания PEUGEOT пострадала от санкций США в отношении Ирана

Компании удалось реализовать в первом полугодии чуть более 1,9 млн автомобилей, что на 12,8% хуже показателей 2018 года. Главными причинами столь негативной динамики стали уход автопроизводителя с иранского рынка, а также провал на китайском рынке.

Продажи PSA рухнули по итогам полугодия сразу на 60,6%. Компании удалось продать всего 64 тыс. автомобилей за первые шесть месяцев 2019 года. Еще в 2014 году PSA вместе со своим китайским партнером Dongfeng продал 742 тыс. авто, но затем начал стремительно терять долю на рынке, проигрывая конкуренцию другим производителям и испытывая серьезные затруднения с рентабельностью производства в Китае.

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