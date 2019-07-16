Сокращение обязательств Ирана по СВПД, безусловно, продолжится: Лидер

"Мы выполнили свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, и даже за переделами ядерной сделки. Теперь, что из-за их акта (нарушение СВПД со стороны США – ред.) мы начали сократить реализации своих обязательств, европейцы, которые сами вообще не выполнили свои обязательства, призывают нас к приверженности своим обязательствам", заявил во вторник Аятолла Али Хаменеи на встрече с группой духовников страны.

"Европейские государства не вправе отправить такой запрос, и они должны знать, что мы уже начали сокращение обязательств по СВПД, и такая тенденция, безусловно, продолжится", добавил Лидер.

Аятолла Хаменеи также подверг резкую критику пиратство Великобритании, заявив: "Те, кто всем известна их злоба, похищают танкера с иранской нефтью, но пытаются его легализовать".

Лидер подчеркнул, что такие действия не остается без ответа Исламской Республикой Ираном.

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