16 июля 2019 - 14:51
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Иранский мультфильм "Рыболов и весна" участвует в итальянском кинофестивале

Иранский мультфильм "Рыболов и весна" участвует в итальянском кинофестивале

Тегеран, 16 июля, ИРНА - Мультфильм "Рыболов и весна" режиссера Хасана Сольтани конкурирует в 15-м международном кинофестивале "Lago" в Италии.

"Рыболов и весна" попал в главную программу детских картин кинофестиваля под названием "Юнисеф". Картина будет показана 22 и 25 июля.
Иранский мультфильм "Рыболов и весна" рассказывает о рыболове, который каждый день ожидает возвращения весны. Но весна не наступает, и он начинает создать бумажные цветы.

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