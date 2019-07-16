Иранский мультфильм "Рыболов и весна" участвует в итальянском кинофестивале

"Рыболов и весна" попал в главную программу детских картин кинофестиваля под названием "Юнисеф". Картина будет показана 22 и 25 июля.
Иранский мультфильм "Рыболов и весна" рассказывает о рыболове, который каждый день ожидает возвращения весны. Но весна не наступает, и он начинает создать бумажные цветы.
Тегеран, 16 июля, ИРНА - Мультфильм "Рыболов и весна" режиссера Хасана Сольтани конкурирует в 15-м международном кинофестивале "Lago" в Италии.
"Рыболов и весна" попал в главную программу детских картин кинофестиваля под названием "Юнисеф". Картина будет показана 22 и 25 июля.
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