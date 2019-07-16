В Иране создадут фонд и музей в честь гения математики Марьям Мирзахани

Фонд, который будет создан в Тегеране при поддержке семьи Марьям Мирзахани и ряда её почитателей, будет работать в области раскрытия талантов в обществе, оказания материальной и духовной помощи в их образовании и развитии.

Музей имени Марьям Мирзахани также будет основан в городе Талеган, который расположен в 120 км от столицы Ирана.

Марьям Мирзахани родилась в 1977 году в столице Ирана Тегеране и скончалась 15 июля 2017 года в больнице в Стэнфорде от рака груди, который был впервые диагностирован в 2013 году. Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей. Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.

Международный союз математических обществ мира назвал день рождения покойной Марьям Мирзахани 12 мая Международным женским днём математики по предложению Ассоциации женщин Иранского математического общества.

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