16 июля 2019 - 13:13
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News Code 83398230
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Иранский короткометражный фильм вышел в кинофестиваль "LIFT-OFF"

Иранский короткометражный фильм вышел в кинофестиваль "LIFT-OFF"

Тегеран, 16 июля, ИРНА - Короткометражный фильм "Box man" иранского режиссера Манучехра Теймурзаде примет участие в британском кинофестивале "LIFT-OFF".

Британский кинофестиваль "LIFT-OFF" для поддержки независимых режиссеров всего мира проходит в Лондоне. Церемония завершения кинофестиваля в этом году пройдет в Лос-Анджелесе.
Фильм "Box man" рассказывает о жизни корреспондента, который создает фильм про подростка, живущего в деревянной коробке.

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