Иранский короткометражный фильм вышел в кинофестиваль "LIFT-OFF"

Британский кинофестиваль "LIFT-OFF" для поддержки независимых режиссеров всего мира проходит в Лондоне. Церемония завершения кинофестиваля в этом году пройдет в Лос-Анджелесе.

Фильм "Box man" рассказывает о жизни корреспондента, который создает фильм про подростка, живущего в деревянной коробке.

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