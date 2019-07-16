Пока что в Тегеране нет улицы под названием "Москва", и в Москве тоже отсутствует улица с названием "Тегеран"

"Согласно документу №1404 нам с нашим северным соседом (Россией, -ред.), необходимо продвигаться вперёд в направлении дальнейшего развития отношений. По мере того, как Иран и Россия укрепят глубину своих отношений, никакая третья держава не сможет больше влиять на них, что приведёт к особому сдвигу на Ближнем Востоке и на Кавказе.

Длинная история присутствия Ирана на Кавказе и многочисленные культурные и торговые отношения с жителями региона свидетельствует об этом.

Следовательно, для того, чтобы ввести в действие культурные программы и двусторонние соглашения, например, назвать улицу в Тегеране в честь Москвы, и в Москве - в честь Тегерана, необходимо предпринять практические шаги.

Подобное культурное событие может способствовать лучшему пониманию друг друга народами Ирана и России.

Конечно, одного наименования недостаточно, должны развиваться все культурные возможности двух стран, чтобы служить развитию отношений, если мы хотим быть более успешными в отношениях с российской стороной в области экономики и туризма и иметь более чем приличную долю в ежегодном туристическом рынке с более чем 30 миллионами туристов. Одним из первых шагов в этом отношении является культурная и рекламная дискуссия с целью представить Иран российскому народу.

Теперь, когда Иран предпринял оперативные шаги по активизации евразийской зоны свободной торговли на севере страны, он может расширить свои культурные связи с северными и восточными соседями ещё больше.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472