16 июля 2019 - 13:07
Journalist ID: 2388
News Code 83398213
2 Persons

Пока что в Тегеране нет улицы под названием "Москва", и в Москве тоже отсутствует улица с названием "Тегеран"

Пока что в Тегеране нет улицы под названием "Москва", и в Москве тоже отсутствует улица с названием "Тегеран"

Тегеран, 16 июля, ИРНА – в 518-ю годовщину установления связей между Ираном и РФ отношения между двумя странами в экономической, социальной и культурной сферах находятся в наилучшем состоянии. Долгая история отношений между двумя странами и народами требует, чтобы эти отношения перешли от тактических к стратегическим отношениям, особенно на фоне невыполнения обязательств Европой перед Ираном. Об этом заявил экспорт по международным вопросам Ирана Рухолла Модаббер.

"Согласно документу №1404 нам с нашим северным соседом (Россией, -ред.), необходимо продвигаться вперёд  в направлении дальнейшего развития отношений. По мере того, как Иран и Россия укрепят глубину своих отношений, никакая третья держава не сможет больше влиять на них, что приведёт к особому сдвигу на Ближнем Востоке и на Кавказе.

Длинная история присутствия Ирана на Кавказе и многочисленные культурные и торговые отношения с жителями региона свидетельствует об этом.

Следовательно, для того, чтобы ввести в действие культурные программы и двусторонние соглашения, например, назвать улицу в Тегеране в честь Москвы, и в Москве - в честь Тегерана, необходимо предпринять практические шаги.

Подобное культурное событие может способствовать лучшему пониманию друг друга народами Ирана и России.

Конечно, одного наименования недостаточно,  должны развиваться все культурные возможности двух стран, чтобы служить развитию отношений, если мы хотим быть более успешными в отношениях с российской стороной в области экономики и туризма и иметь более чем приличную долю в ежегодном туристическом рынке с более чем 30 миллионами туристов. Одним из первых шагов в этом отношении является культурная и рекламная дискуссия с целью представить Иран российскому народу.

Теперь, когда Иран предпринял оперативные шаги по активизации евразийской зоны свободной торговли на севере страны, он может расширить свои культурные связи с  северными и восточными соседями ещё больше.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472

Your Comment

You are replying to: .
9 + 9 =